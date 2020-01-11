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Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için son virajda!
Süper Lig

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için son virajda!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bizzat uğraştığı transferde mutlu son yakın. 1.5 yıllığına kiralanacak sol bek Ricardo Rodriguez'in satın alma opsiyonu olacak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 11 Ocak 2020 10:45

Fenerbahçe’nin sol bek transfer listesinde zirvede yer alan Ricardo Rodriguez için yoğun mesai harcanıyor. Başkan Ali Koç, Rodriguez transferini bitirmek için Milan'la görüşmeleri bizzat yürütüyor. Milan, İtalyan kulüplerinden 8 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasına ise sıcak bakıyor.

Rodriguez de EURO 2020'de İsviçre Milli Takımı forması giymek adına düzenli oynayabileceği bir kulüp arıyor ve bu nedenle sarı-lacivertlilere çok sıcak. Fenerbahçe, 1.5 yıllık anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurmaya çalışıyor.

Son güncelleme 10:50 | 11 Ocak 2020
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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