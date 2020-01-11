Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için son virajda!

Fenerbahçe’nin sol bek transfer listesinde zirvede yer alan Ricardo Rodriguez için yoğun mesai harcanıyor. Başkan Ali Koç, Rodriguez transferini bitirmek için Milan'la görüşmeleri bizzat yürütüyor. Milan, İtalyan kulüplerinden 8 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanmasına ise sıcak bakıyor.

Rodriguez de EURO 2020'de İsviçre Milli Takımı forması giymek adına düzenli oynayabileceği bir kulüp arıyor ve bu nedenle sarı-lacivertlilere çok sıcak. Fenerbahçe, 1.5 yıllık anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurmaya çalışıyor.