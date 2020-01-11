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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ‘Teklif var’ demişti! İşte Miha Zajc’ı isteyen takım…
Süper Lig

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ‘Teklif var’ demişti! İşte Miha Zajc’ı isteyen takım…

İtalya Serie A takımlarından Brescia'nın Fenerbahçeli Miha Zajc'ı transfer etmek için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu için İtalyan ekibinin 3,5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 11 Ocak 2020 10:51

Geçen sezon devre arasında Empoli’den transfer edilen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için Fenerbahçe’ye transfer teklifi geldiği öne sürüldü.

İtalya basınında çıkan iddialara göre; bir süredir sakatlığı bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Brescia’nın devreye girdiği ve Fenerbahçe görüşmeler için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturduğu ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maça çıkan ve 1 gol atan Zajc, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadro tercihleri arasında yer almayı bir türlü başaramadı.

Serie A ekibi Brescia’nın, Zajc için 3,5 milyon Euro’luk resmi bir teklif yaptığı belirtilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Ali Koç’un bu sözleri, Zajc’a teklif olduğu haberlerinin doğru olduğu şeklinde yorumlanırken Fenerbahçe yönetiminin Brescia’dan 5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Sarı lacivertliler Sloven futbolcuyu 3,5 milyon Euro’ya Empoli’den transfer etmişti.

Son güncelleme 10:56 | 11 Ocak 2020
ali koç Brescia Fenerbahçe Miha Zajc
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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