Brendan Rodgers’ın Merih Demiral inadı!

İngiltere Premier Ligi'nde ikinci sırada yer alan Leicester City, ara transferde Merih Demiral'ı almak için ısrarını sürdürüyor. ‘Tilkiler' lakaplı mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Brendan Rodgers, kulübü Juventus'un ilk olarak 30, ardından 40 milyon Euro'yu reddetmesine karşın 21 yaşındaki futbolcunun ne kadara mal olursa olsun alınmasını istedi. Kuzey İrlandalı teknik adam, Türk Milli Takımı'nda savunmada uyum yakalayan ikiliyi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesi bir araya getirmeyi planlıyor.

ÇAĞLAR’DAN HIZ REKORU

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Aston Villa ile oynanan ve 1-1 berabere sona eren İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında hız rekoruna imza attı. Karşılaşmada saatte 37.5 kilometre hıza ulaşan 23 yaşındaki milli oyuncumuz, 37.3 kilometre ile rekoru elinde bulunduran Southampton'lı Shane Long'u geride bıraktı. Çağlar, Arsenal, Manchester United ve Manchester City tarafından yakından takip ediliyor