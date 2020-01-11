Bianca Anreescu Avustralya Açık’tan çekildiğini açıkladı

Teniste 2020’nin ilk Grand Slam’i Avustralya Açık, 20 Ocak’ta Melbourne’de başlayacak. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala, bazı önemli raketler sakatlıkları sebebiyle dev organizasyondan çekildiklerini açıkladılar.

2019’un flaş isimlerinden Kanadalı genç raket Bianca Adreescu, dizindeki sakatlık sebebiyle Avustralya Açık’ta yarışamayacağını açıkladı. Shenzen’de düzenlenen WTA Finals’da sakatlanan Andreescu, iyileşme sürecinin gayet iyi devam ettiğini fakat doktorlarıyla konuşmasının ardından turnuvada yer almamasının doğru olacağına karar verdiğini belirtti.

Avustralya Açık’ta yer alamayacak bir diğer önemli isim Andy Murray oldu. Uzun bir süredir yaşadığı ve rahbilite olmaya çalıştığı hamstring sakatlığından dönen ve bazı yerel turnuvalarda yarışan Britanyalı raket önlem amaçlı sezonun ilk Grand Slam’inde yer alamayacak.

Fransız raket Richard Gasquet ve Arjantinli Juan Martin del Potro da Avustralya Açık’ı kaçıracağını açıklayan tenisçiler arasında yer aldı. İki sporcu da yaşadıkları diz sakatlıkları sebebiyle Avustralya Açık 2020’de mücadele edemeyecek.

ATP Cup`ta Sırbistan finale yükseldi ATP Cup yarı finalinde Sırbistan Rusya`ya 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bugün oynanacak yarı finalin diğer ayağında Avustralya ile İspanya karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku