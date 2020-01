Barcelona’dan sürpriz Xavi hamlesi! Al Sadd’dan resmi açıklama geldi…

İspanya La Liga devi Barcelona’da, teknik direktör Ernesto Valverde’nin koltuğu sallanmaya başladı. Oynattığı futbolla sürekli eleştiri konusu olan ve son olarak Süper Kupa’da Atletico Madrid’e elenilmesinin ardından topun ağzına gelen teknik direktör Valverde’nin yerine kulübün efsanesi Xavi’nin getirileceği konuşuluyor.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Katar takımlarından Al Sadd’da teknik direktörlük yapan Katalan kulübün efsanesi Xavi Hernandez’e 2 yıllık resmi bir teklif yapıldı. Barcelona altyapısında yetişen ve yaklaşık 17 yıl Barcelona formasını giydikten sonra 2015’te Katar’a giden Xavi, bu sezon başında futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Son takımı Al Sadd’da teknik direktörlük kariyerine başlayan 39 yaşındaki Xavi’nin, Barcelona’ya geri dönmesi için Katalan ekibinin resmi bir teklifte bulunduğu ve teklifi kabul etmesi halinde Valverde’nin görevine anında son verileceği belirtildi.

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve Genel Menajer Oscar Grau’nun Katar’a giderek efsane isimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken konuyla ilgili olarak Al Sadd tarafından da açıklama geldi.

Al Sadd’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Genel Menajer Turki Al Ali’nin sözlerine yer verilirken, “Xavi’nin Barcelona’ya gitmesi çok normal ve beklenen bir şey. Çünkü onun kulübü, ilk evi ve gelecekte buraya dönmesi muhtemel. Ama bugün, Xavi Al Sadd’ın hocası” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bir diğer paylaşımda ise, “Xavi yarın yapılacak maça odaklanmış durumda ve ayrılışıyla ilgili her türlü görüşme resmi kanallardan olacak” denildi.

