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Aydın Yılmaz yurt dışına transfer oldu!
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Aydın Yılmaz yurt dışına transfer oldu!

Bir dönem A Milli Takım forması giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek Cumhuriyeti 1'inci Lig takımlarından FK Príbram'a transfer oldu.

11 Ocak 2020 09:27

Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak’ta Çek kulübü ile deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz’ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı’nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor’da forma giymişti.

Son güncelleme 09:28 | 11 Ocak 2020
aydın yılmaz Erdi Şehit FK Príbram transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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