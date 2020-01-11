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ATP Cup’ta Sırbistan finale yükseldi
Tenis

ATP Cup’ta Sırbistan finale yükseldi

ATP Cup yarı finalinde Sırbistan Rusya'ya 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bugün oynanacak yarı finalin diğer ayağında Avustralya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

SKOR DIŞ HABER 11 Ocak 2020 11:03

Erkeklerde sezonun ilk turnuvası olan ATP Cup’ta Sırbistan, Rusya’yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Novak Djokovic’in Daniil Medvedev’i 6-1, 5-7 ve 6-4’le mağlup etmesi gecenin en dikkat çekici performansıydı.

Eşleşmenin diğer maçlarında Dusan Lajovic, Karen Khachanov’u 7-5 ve 7-6 ile mağlup etti. Çiftler maçında Nikola Cacic/Viktor Troicki ikilisi, Teymuraz Gabashvili/Konstantin Kravchuk ikilisini 6-4 ve 7-6’lık skorla geçti. Bu sonuçlar sonrasında Sırbistan final için, Avustralya-İspanya eşlemesinden gelecek takımı beklemeye koyuldu.

Avustralya’da düzenlenen ve sezonun ilk Grand Slam’ine hazırlık niteliği taşıyan ATP Cup ilk kez düzenleniyor. Oyuncular Davis Cup’ta olduğu gibi milli takımlar bazında yarışırken Davis Cup’tan farklı olarak aynı zamanda ATP klasmanı için puan topluyor. Format göre iki tekler ve bir de çiftler maçı sonucunda kazanan belirleniyor. Organizasynda toplam 15 milyon dolar para ödülü dağıtılıyor.

Son güncelleme 11:06 | 11 Ocak 2020
ATP ATP Cup daniil medvedev Novak Djokovic rusya Sırbistan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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