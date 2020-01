ATP Cup’ta Sırbistan finale yükseldi

Erkeklerde sezonun ilk turnuvası olan ATP Cup’ta Sırbistan, Rusya’yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Novak Djokovic’in Daniil Medvedev’i 6-1, 5-7 ve 6-4’le mağlup etmesi gecenin en dikkat çekici performansıydı.

Eşleşmenin diğer maçlarında Dusan Lajovic, Karen Khachanov’u 7-5 ve 7-6 ile mağlup etti. Çiftler maçında Nikola Cacic/Viktor Troicki ikilisi, Teymuraz Gabashvili/Konstantin Kravchuk ikilisini 6-4 ve 7-6’lık skorla geçti. Bu sonuçlar sonrasında Sırbistan final için, Avustralya-İspanya eşlemesinden gelecek takımı beklemeye koyuldu.

Euphoria!

The moment that @DjokerNole clinched Serbia’s spot in the 2020 #ATPCup final. pic.twitter.com/YjHxfzAIUg

