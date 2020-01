ATP Cup’ta İspanya finalde

ATP Cup’ta İspanya, Avustralya’yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yarın oynanacak finalde Sırbistan ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin ilk müsabakasında Roberto Batista Agut ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi. Agut 6-1 ve 6-4’le net bir galibiyet aldı ve İspanya’yı öne geçirdi.

Just scintillating from both men @RafaelNadal & @alexdeminaur produce another point to savour! #ATPCuppic.twitter.com/me0cm9UFFf

— ATP Tour (@atptour) January 11, 2020