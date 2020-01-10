Son dakika | Cenk Tosun Crystal Palace için sağlık kontrolünde!

İngiltere Premier Lig’de Everton forması giyen Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşanıyor… Everton’da süre alamaması ve EURO 2020 için performansını yükseltmesi beklenen Cenk Tosun Crystal Palace’a imza atmak üzere.

Ntvspor’da yer alan habere göre; Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçiyor. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace’ta forma giyecek.

2018’de 22.5 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk, bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

‘BAŞKA TAKIMA GİDERSE ÇOK ÜZÜLÜRÜM’

Transferde adı Beşiktaş ile de anılan Cenk Tosun için siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi bugün bir açıklama yapmıştı. TFF’nin harcama limitleri konusunda incelemelerinin devam ettiğini aktaran Çebi; “Cenk Tosun gündeme geldi doğrudur. Maalesef bahsettiğim sorunları çözemediğimiz ve TFF’nin ağır davranması nedeniyle Cenk’e bir cevap veremedik. Bu süreç içinde Cenk başka bir takımla anlaşırsa çok üzülürüz” ifadelerini kullanmıştı.

EVERTON İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Everton formasıyla Premier Lig’de toplam 51 maça çıkan Cenk Tosun 10 gol 6 asistlik performansla beklentilerin uzağında kaldı. Hem kendisi hem de Everton için hayal kırıklığı yaratan Cenk 2.545 dakika sahada kaldı ve 1.22 puan ortalamasına sahip oldu. (SKOR)

Gelişmeleri takip ediyoruz…