SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele açıklaması
Şenol Güneş’ten Sivasspor kampına ziyaret
Süper Lig

Şenol Güneş’ten Sivasspor kampına ziyaret

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampını ziyaret etti.

10 Ocak 2020 12:50

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor’u ziyaret etti. Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele yardımcısı Bayram Bektaş ile birlikte gelen Şenol Güneş, kulübün asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından karşılandı. Çalımbay ve futbolcularla yaklaşık 30 dakika görüşen Güneş, Demir Grup Sivasspor’un ligin ilk yarısında çok iyi işler yaptığı belirterek tebrik etti. Çalımbay ise A Milli Takım’a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar diledi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Son güncelleme 12:50 | 10 Ocak 2020
Rıza Çalımbay şenol güneş sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR