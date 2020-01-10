Ricardo Rodriguez kimdir? Ricardo Rodriguez hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez transferinde de sıcak saatler yaşanıyor.

İtalyan devi Milan'da ve İsviçre Milli Takımı'nda forma giyen Rodriguez için transfer görüşmelerini Damien Comolli yürütüyor. Başkan Ali Koç, Comolli’yi sarı-lacivertliler için elzem olan sol bek transferini noktalaması yönünde sık sık uyarıyor.

RİCARDO RODRİGUEZ KİMDİR?

Ricardo Rodríguez 25 Ağustos 1992’de doğan ve Milan takımında defans pozisyonunda görev yapan İsviçreli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Zürich kulübünde başladı. Daha sonra VfL Wolfsburg ve Milan kulüplerinde oynadı.