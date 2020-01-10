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Ricardo Rodriguez kimdir? Ricardo Rodriguez hangi mevkide oynuyor?
Süper Lig

Ricardo Rodriguez kimdir? Ricardo Rodriguez hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe ile adı anılan Ricardo Rodriguez hakkında birçok detay merak ediliyor. Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunma ihtimali olan Ricardo Rodriguez'in yaşı, mevkisi ve detaylar haberimizde...

10 Ocak 2020 17:45

Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez transferinde de sıcak saatler yaşanıyor.

İtalyan devi Milan'da ve İsviçre Milli Takımı'nda forma giyen Rodriguez için transfer görüşmelerini Damien Comolli yürütüyor. Başkan Ali Koç, Comolli’yi sarı-lacivertliler için elzem olan sol bek transferini noktalaması yönünde sık sık uyarıyor.

RİCARDO RODRİGUEZ KİMDİR?

Ricardo Rodríguez 25 Ağustos 1992’de doğan ve Milan takımında defans pozisyonunda görev yapan İsviçreli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Zürich kulübünde başladı. Daha sonra VfL Wolfsburg ve Milan kulüplerinde oynadı.

Son güncelleme 17:45 | 10 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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