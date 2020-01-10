MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Altay | Aslan’da transferler alkış aldı, Emre Akbaba golle döndü

Galatasaray, Antalya kampının ilk gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar penaltıdan Radamel Falcao’nun 9. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapatırken, 52’de Younes Belhanda, 62’de de Emre Akbaba’nın golleriyle 3-0’ı yakaladı. 72’de Altay’dan Hakan Demirci skoru 3-1 olarak tayin etti. 75’te siyah-beyazlılar Paixao ile penaltıdan yararlananamdı. Deneyimli golcünün vuruşunda Berk Balaban gole izin vermedi.

EMRE AKBABA GOLLE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Jesse Sekidika ise maçın ikinci yarısında Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna girdi ve 62. dakikada Emre Akbaba’nın golünün hazırlayıcısı oldu. Geçen sonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 62. dakikada Sekidika’nın asistinde takımının 3. golüne imza attı.

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Galatasaray’ın RB Leipzig’den kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Sarracchi ilk maçında göz doldurdu. İlk yarıda etkili hücum bindirmeleri yapan sol bekin takıma çabuk uyum sağladığı görüldü. Uruguaylı futbolcu yerini ikinci yarıda Emre Taşdemir’e bıraktı.

BİR SONRAKİ RAKİP ADANA DEMİRSPOR

Galatasaray’da Fatih Terim Altay karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Taylan, Ömer, Falcao. Altay’da ise teknik direktör Ali Tandoğan’ın, Galatasaray karşısında ilk 11 tercihi ise şöyle oldu: Cihan, Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Adamu, Putsila, Kappel, Hüsamettin, Leandrinho. Fatih Terim’in öğrencileri ikinci hazırlık maçını ise TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a karşı oynayacak. Belek’teki müsabaka, yarın saat 18.00’de başlayacak.