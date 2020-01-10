İki kulüp 15 dakika arayla aynı futbolcuyu transfer etti!

Beveren ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan ve kendisine kulüp arayan Rafidine Abdullah, bu konuda diğer meslektaşlarına göre iki kat daha başarılı oldu. Öyle ki, Rafidine Abdullah’ın transferini iki kulüp birden açıkladı. Şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu olay kafaları karıştırdı.

Rafidine Abdullah’ın transferini ilk olarak İsviçre ekibi Lausanne açıkladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulüp yetkilisinin el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafını kullanan Lausanne “FC Stade Lausanne-Ouchy, Rafidine Abdullah transferini tamamladı. 2021 yılına kadar takımımıza hizmet edecek. Hoşgeldin Rafidine” şeklinde bir mesaj paylaştı. Bundan 15 dakika sonra ise araya Hercules girdi.

İspanyol ekibi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Rafidine Abdullah’ın transferini bitirdiğini duyurdu. Hercules antrenman forması ile çekilen bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımda “Orta saha oyuncusu Rafidine Abdullah, Hercules ile antrenmanlara çıktı. Kulüp, futbolcunun haklarını elinde bulunduruyor” ifadelerine yer verildi.

İki kulübün birden kısa süre içinde aynı futbolcuyu transfer ettiklerini açıklamasının ardından Rafidine Abdullah, günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Daha sonrasında ise Rafidine Abdullah’ın Lausanne ile anlaştığı ortaya çıktı.