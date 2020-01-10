SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: “Kanal’da Boğaz’dan daha sık kaza olacak”
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Gaziantep’e konuk oluyor…
Süper Lig

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Gaziantep’e konuk oluyor…

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sezona verilen arada futbola hasret kalan taraftarlar Gaziantep Fenerbahçe maçının saatini ve gününü merakla araştırıyor. İşte ligin ikinci hafta fikstürü ve Gaziantep Fenerbahçe maçı detayları...

10 Ocak 2020 14:43

Süper Lig’de ikinci yarıyla birlikte heyecan yeniden başlıyor. Gaziantep’e konuk olacak olan Fenerbahçe ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep Fenerbahçe maçı 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak ve saat 20:00’da başlayacak. Gaziantep’in sahasında oynanacak karşılaşma BeinSports ekranlarından yayınlanacak.

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

18. HAFTA 17 Ocak Cuma 20.00 MKE Ankaragücü – Konyaspor

18 Ocak Cumartesi 14.00 Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor 17.00 Medipol Başakşehir – Yeni Malatyaspor 20.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe

19 Ocak Pazar 13.30 Antalyaspor – Göztepe 16.00 Trabzonspor – Kasımpaşa 16.00 Galatasaray – Denizlispor 19.00 Beşiktaş – DG Sivasspor

20 Ocak Pazartesi 20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği

Son güncelleme 14:43 | 10 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR