Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Gaziantep’e konuk oluyor…

Süper Lig’de ikinci yarıyla birlikte heyecan yeniden başlıyor. Gaziantep’e konuk olacak olan Fenerbahçe ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep Fenerbahçe maçı 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak ve saat 20:00’da başlayacak. Gaziantep’in sahasında oynanacak karşılaşma BeinSports ekranlarından yayınlanacak.

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

18. HAFTA 17 Ocak Cuma 20.00 MKE Ankaragücü – Konyaspor

18 Ocak Cumartesi 14.00 Aytemiz Alanyaspor – Kayserispor 17.00 Medipol Başakşehir – Yeni Malatyaspor 20.00 Gaziantep FK – Fenerbahçe

19 Ocak Pazar 13.30 Antalyaspor – Göztepe 16.00 Trabzonspor – Kasımpaşa 16.00 Galatasaray – Denizlispor 19.00 Beşiktaş – DG Sivasspor

20 Ocak Pazartesi 20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği