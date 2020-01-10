Galatasaray’ın yıldızı Henry Onyekuru’ya sıtma teşhisi kondu!

Galatasaray’ın ikinci devre için kiraladığı yıldız oyuncu Henry Onyekuru’nun geçirdiği sakatlığın detayları açıklandı. Sakatlıktan ziyade bir rahatsızlık geçirdiği ortaya çıkan Onyekuru’ya sıtma teşhisi konduğu kulübün resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Ülkesi Nijerya’da sıtma paraziti kaptığı belirtilen Onyekuru’nun tedavisine derhal başlandı. İşte o açıklama:

“Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-1 Altay | Aslan`da transferler alkış aldı, Emre Akbaba golle döndü Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya`da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Altay`la karşılaştı. Aslan sahadan 3-1 galip ayrılırken yeni transferler Marcelo Sarracchi ve Jesse Sekidika göz doldurdu. Sekidika ayağının tozuyla bir asist yaparken sahalara dönen Emre Akbaba da Sekidika`nın pasında golü kaydeden isim oldu. İlgili Haberi Oku

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.”