Galatasaray’dan Arda Turan açıklaması! ‘Son yaptığımız toplantıda…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer olacağı söylentilerine ilişkin, “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır. Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir” ifadelerini kullandı. (DHA)

7 OCAK’TA SERBEST KALDI

Medipol Başakşehir 7 Ocak’ta Arda Turan ile yollarını ayırmıştı. Başakşehir resmi siteden “Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi” açıklamasında bulunmuştu.

View this post on Instagram A post shared by Arda Turan (@ardaturan) on Jan 7, 2020 at 2:14am PST

İngilizler Arda Turan`ı manşetten verdi: `Kahramanlıktan sıfıra` Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir`in sözleşmesini feshettiği Arda Turan, İngiltere`nin ünlü gazetesi Daily Mail`de manşette yer aldı. Tecrübeli futbolcunun kariyerinde yaşadığı yükseliş ve düşüşten bahsedilirken habere Kahramanlıktan sıfıra manşeti atıldı. / Fotoğraflar: İHA İlgili Haberi Oku

ARDA TURAN'IN DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiralanan Arda Turan'ın piyasa değeri yine düştü. 1 Haziran 2016'da piyasa değeri 35 milyon Euro olan deneyimli futbolcunun şimdiki piyasa değeri ise 800 bin Euro oldu. Böylece Arda Turan son 3.5 yılda %97.7'lik bir değer kaybı yaşadı.

Galatasaray`da Arda Turan çatlağı! Eski başkanlar Sözcü`ye yorumladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Arda Turan planlamamızda yok, olmayacak da” dedi, teknik direktör Fatih Terim ise “Ben olsam o cümleyi kurmazdım” karşılığını verdi. Sarı-kırmızılıların eski başkanlar da ikiye bölündü. İlgili Haberi Oku