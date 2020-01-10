Galatasaray’dan Arda Turan açıklaması! ‘Son yaptığımız toplantıda…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.
Yusuf Günay, Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer olacağı söylentilerine ilişkin, “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır. Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir” ifadelerini kullandı. (DHA)
7 OCAK’TA SERBEST KALDI
Medipol Başakşehir 7 Ocak’ta Arda Turan ile yollarını ayırmıştı. Başakşehir resmi siteden “Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi” açıklamasında bulunmuştu.
ARDA TURAN'IN DEĞERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiralanan Arda Turan'ın piyasa değeri yine düştü. 1 Haziran 2016'da piyasa değeri 35 milyon Euro olan deneyimli futbolcunun şimdiki piyasa değeri ise 800 bin Euro oldu. Böylece Arda Turan son 3.5 yılda %97.7'lik bir değer kaybı yaşadı.