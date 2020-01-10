Fikret Orman’a ibra şoku!

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi başkanlığı döneminin ilk Futbol A.Ş genel kurulu dün gerçekleştirildi. Çebi ve İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'ın katılmadığı genel kurulda Futbol A.Ş'nin 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 hesap dönemi ibraya sunuldu. Fikret Orman başkanlığındaki dönem, faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğuyla ibra edilmedi. Edinilen bilgilere göre yeni yönetim, Orman'a dava açacak. Bu karar, toplantı tutanaklarına da işlendi.

DEMİRÖREN'E DAVA AÇILMAMIŞTI

Söz konusu dönemde Futbol A.Ş 305.711.408 TL zarar açıklamıştı. Yönetim dışında Beşiktaş Futbol A.Ş hissedarlarının da ayrı ayrı Fikret Orman'a ‘sorumluluk' davası açma hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda daha önce 2012'de, Yıldırım Demirören'in başkanlığındaki 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 dönemi de ibra edilmemişti. Ancak o dönem başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman ve ekibi, Demirören'e dava açmamıştı.