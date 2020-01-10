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Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Euroleague

Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 18. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını güzel oyun ve rahat bir skor ile mağlup etti.

10 Ocak 2020 08:12

THY Euroleague’in 18. haftada deplasmanda İspanya’nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen Fenerbahçe, aldığı bu galibit ile sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptı.

Sarı lacivertliler karşılamanın başında yakaladığı skor üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirdi ve İspanyol rakibini 14 sayı farkla yendi.

Özellikle ilk üç periyotta savunmada etkili bir performans gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 3’lük atışlarda 8’de 7 isabet oranıyla oynayan Westerman attığı 21 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Art arda ikinci maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague’de toplam 7. galibiyetini elde etti. İspanyol takımı ise 7 galibiyette kalarak, 11. mağlubiyetini aldı. (Skor)

Son güncelleme 08:12 | 10 Ocak 2020
Baskonia euroleague Fenerbahçe Beko ispanya
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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