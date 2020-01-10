Eskişehirspor’un şanssızlığı bitmiyor! ‘Başımıza daha ne gelecek?’

TFF 1. Lig’de son sırada yer alan ve ligde kalmak için mücadele eden Eskişehirspor’a, Gençlik İl Spor Müdürlüğü’nden kötü haber… Stadyumun tadilata alınacağı belirtilen Eskişehirspor, tadilatın bitiş tarihi belirtilmediği için gergin bir bekleyiş yaşıyor. Eskişehir Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından kulübe bildiren tadilat kararı sonrası Eskişehirspor, iç saha maçlarını başka şehirde oynama tehlikesi ile karşı karşıya…

Eskişehirspor’a stadyumun yetişeceği tarih ile ilgili net bilgi verilmedi. Konu hakkında SKOR’a konuşan Eskişehirspor yetkilisi “Başımıza daha ne gelecek? Bir sene içinde neredeyse oynadığımız maç kadar kongre yaptık. Futbolcularımız bedelsiz gidiyor. Maddi sorunlarla uğraşıyoruz. Şimdi de stadyumumuz tadilata alındı. Bu zorlu süreçte bizi ayakta tutan en önemli güç olan taraftar desteğimizden de yoksun kalma ihtimalimiz var. Umarım tadilat ikinci devreye yetişir. Üzgünüz… Bu büyük kulübü ayakta tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. İnşaat mühendisi değilim ama baktığım zaman acil tadilatlık bir durum göremiyorum. Ancak bize böyle bir bilgi verildi. Stadyum yetişmezse çevre illerdeki stadyumlarda oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde en önemli oyuncusu Jesse Sekidika’nın bedelsiz olarak Galatasaray’a transfer olmasına engel olamamıştı. Anadolu ekiplerinin de transfer listesinde olduğu belirtilen Nijeryalı futbolcu için bir kulübün ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilmişti. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika’nın 83 bin Euro alacağı için kulüple olan sözleşmesini feshettiğini söylemişti.

İKİ ŞEHİR ÖNE ÇIKIYOR

Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tadilat nedeni olarak stadyumun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldiği belirtildi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, stadyumun kullanımına ara verildiğini duyurdu.

Ligde kalma savaşı veren ve taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyan Eskieşhirspor, eğer stadyum ikinci yarıya yetişmezse, iç saha maçlarını yakın şehirlerde oynamak zorunda kalacak. Ligin ikinci devresinin ilk maçında Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Eskişehirspor, 26 Ocak 2020 tarihindeki Adanaspor maçını iç sahada oynayacak.

Eskişehirspor’un, stadyumu yetişmemesi halinde iç saha maçlarını oynamak için Bursa ve Ankara öne çıkıyor.

Geçmişte kazandığı başarılarla bir döneme damgasını vuran Eskişehirspor, ateşli taraftarı ile de tanınıyor. Ancak şimdi Yeni Eskişehir Stadyumu tadilat nedeniyle kullanıma kapatıldığı için Eskişehirspor, bu önemli avantajından mahrum kalma tehlikesi yaşıyor.

Tadilat hakkında bilgi almak için aradığımız Gençlik İl Spor Müdürlüğü ise telefonlara cevap vermedi. Müdürlüğün cevap hakkı saklıdır.

GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor 19 Haziran 1965’te Akademi Gençlik, İdmanyurdu ve Yıldıztepe kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Kurulduğu yıl olan 1965-1966 sezonunda ikinci ligde mücadele eden Eskişehirspor ara vermeden 1. Lig’e çıkmıştır.

Eskişehirspor 1965-1966 ve 1983-1984 sezonlarında 1. Lig’de şampiyon oldu. 1970-1971 sezonunda Türkiye Kupası’nı kaldıran Es Es, 1971 de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Türkiye’yi Avrupa’da da temsil eden ve UEFA kupasında İspanyanın dev takımı Sevilla’yı Fethi’nin son dakikada attığı üç golle deviren Eskişehirspor bir ilki daha gerçekleştirdi. Türk Futbol Tarihine bir İspanyol takımı eleyen ilk Türk takımı oldu. Eskişehirspor, bir üst turda Hollanda’nın Twente takımına yenilerek UEFA kupasına veda etti.