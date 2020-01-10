Eriksen’in menajeri Inter için Milano’da

İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen Christian Eriksen’in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Danimarkalı yıldız oyuncunun adı Real Madrid ile anılıyordu ancak İngiliz ekibi oyuncusunu satmayınca Eriksen sezona Tottenham ile devam etti. Tottenham sahibi Daniel Levy ise Eriksen’i bedava kaybetmemek adına ara transfer döneminde 20 milyon Euro’ya teklifleri kabul edeceğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Danimarkalı yıldızın menajeri Milano’ya giderek Inter ile transfer görüşmesi yapacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gün içerisinde Inter oyuncunun menajeri İtalyan deviyle masaya oturacak.

Eriksen sözleşmesi sezonun bitecek olması sebebiyle diğer takımlarla transfer görüşmesi yapabiliyor.