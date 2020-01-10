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Denizlispor’da kriz! Tecrübeli futbolcu Mehmet Özdilek ile tartıştı
Denizlispor

Denizlispor’da kriz! Tecrübeli futbolcu Mehmet Özdilek ile tartıştı

Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile tartışan savunma oyuncusu Sapunaru, takımın devre arası kampından ayrılmaya hazırlanıyor.

10 Ocak 2020 14:20

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor’da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru’nun teknik direktör Mehmet Özdilek’le sorunlar yaşadığı iddia edildi. Deneyimli futbolcunun Özdilek’le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. Mehmet Özdilek’in de Sapunaru’nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı.

Sezon başında Kayserispor’dan bedelsiz olarak transfer edilen Sapunaru, Denizlispor’da ilk devre 15 maçta forma giydi ve 1245 dakika sahada kaldı.

Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz’ün Adana Demirspor’a gideceği belirtildi. (DHA)

Son güncelleme 14:30 | 10 Ocak 2020
denizlispor mehmet özdilek Sapunaru
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