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Demir Grup Sivasspor, Yasin Öztekin’i renklerine kattı
Süper Lig

Demir Grup Sivasspor, Yasin Öztekin’i renklerine kattı

Lider Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe formasını giyen Yasin Öztekin’i renklerine ekledi.

10 Ocak 2020 21:15

Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak kapatan Demir Grup Sivasspor, ilk yarıda Göztepe forması giyen 32 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine anlaşılan futbolcu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor. İlk yarıda Göztepe forması ile 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu 8 gol atmıştı.

A Milli Takım formasını da 6 kez terletme başarısını gösteren Yasin Öztekin, Trabzonspor ve Galatasaray forması giymiş ve Galatasaray formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Son güncelleme 21:15 | 10 Ocak 2020
Demir Grup Sivasspor süper lig yasin öztekin
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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