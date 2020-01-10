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Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı canlı izle
Süper Lig

Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı canlı izle

Beşiktaş, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonunun ikinci devresi hazırlıkları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş Altınordu maçını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz...

10 Ocak 2020 17:00

Beşiktaş ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Altınordu ile karşılaşıyor. Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı internet üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Beşiktaş Altınordu canlı izleme linki…

BEŞİKTAŞ ALTINORDU HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ALTINORDU İLK 11’LER

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Viktor Ruiz, Caner Erkin, Oğuzhan, Atiba, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Nkoudou, Burak Yılmaz

Altınordu: Erhan, Ravil, Sinan, Kerim, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin

Son güncelleme 17:02 | 10 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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