Atletico Madrid Barcelona’yı son dakikada dağıttı! Müthiş maçta Atletico finalde…

Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan İspanya Süper Kupa yarı final rövanş maçı müthiş anlara sahne oldu. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Atletico Madrid 46’ıncı dakikada Koke ile öne geçti. 5 dakika sonra Messi ile karşılık veren Barcelona 62’de Griezmann ile 2-1 öne geçti. Barcelona’nın 59’da Messi, 74’te ise Pique ile bulduğu goller VAR’a takıldı.

81’de Morata ile skora denge getiren Atletico Madrid 86’da Correa ile bir gol daha bularak maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid finalde Real Madrid’in konuğu oldu. Dev maç 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

İspanya Futbol Federasyonu ile anlaşarak Süper Kupa’ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek. (SKOR)