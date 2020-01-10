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Ahmet Nur Çebi’ye sevgi seli
Süper Lig

Ahmet Nur Çebi’ye sevgi seli

Beşiktaş ile Altınordu arasındaki hazırlık maçını izlemek için tribüne gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye tezahüratlarda bulundu ve fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

10 Ocak 2020 17:42

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş, kampın son gününde TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı taraftarların maça olan ilgisi de yoğundu.

Beşiktaşlılar, karşılaşma öncesinde mücadeleyi izlemek üzere tribüne gelen Ahmet Nur Çebi'ye de sevgi gösterilerinde bulundu.

Çebi lehine tezahürat yapan taraftarlar, daha sonra başkanla fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Ahmet Nur Çebi'ye tezahürat yapan taraftarlar, eski başkan Fikret Orman'a ise ‘Fikret Orman paralar nerede?' diye tempo tuttu.

Son güncelleme 17:42 | 10 Ocak 2020
Ahmet Nur Çebi beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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