Ahmet Nur Çebi Fikret Orman’ın neden ibra edilmediğini anlattı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Futbol A.Ş’nin eski başkan Fikret Orman’ı neden ibra etmediğine açıklık getiren Ahmet Nur Çebi “Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı” dedi. İbra edilmemenin dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, bu durumun Fikret Orman’ın kendisini aklaması için de bir fırsat olduğunu belirtti.

Alınan kararların Fikret Orman’ın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir kurumun, bir sonraki dönemde 300 milyon TL zarar etmesi mümkün değil, o yönetimin ibra edilmemesi gayet normal… Bu zarar irdelenmeli. Hukuki bir süreç başlayacak. Futbol AŞ'deki kararların altına imza atan Fikret Orman'dır. Hesabı da Fikret Orman vermelidir” ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları:

“Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin ana faaliyeti olan futbolcu transferi ve ücretleri kar-zararımızı oluşturuyor. Bunların hiçbir tanesinin Futbol A.Ş.’nin o günkü yönetiminin önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Buradan yola çıkarak bu arkadaşlarımız, içinde olmadıkları ve atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamaz. Görüldüğü şu ki, tamamen taahhüt altına sokan konuları sayın eski başkanın imzaladığını ve onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik.

İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Bir önceki sayın başkanın kendini aklaması elindedir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Beşiktaş’ı taahhüt altına alan kararların imzasını yalnızca Fikret Orman imzalamıştır. Kararlardan habersiz olan arkadaşlarımızı bu durumdan sorumlu tutamayız.

Ben kuvvetler ayrılığıyla yönetilmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Biz koltuklar için buraya gelmedik. Kendi yapacağımız bir yanlışları da bir başkalarının engelleyebilmesi için tarz ve plan hazırladık.

Abdullah Avcı ile transferi konuştum. 1-2 takviye ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ama Beşiktaş’ın da sorunları var… O faizlerden doğan hakkımızı kullanabilirsek 1 veya 2 transfer yapmaya hazırız. Ancak aşmamız gerekiyor. Gidecek olan hiçbir arkadaşımız yok. Kimse takımdan ayrılmayacak, herkese ihtiyacımız var. Henüz kimseye teklif gelmedi, gelirse değerlendiririz.

Her koyun kendi bacağından asılır. Biz, kurallara uyarak transfer yapacağız. Ben, Beşiktaş’ımı puan silme cezalarıyla karşı karşıya bırakmak istemiyorum.

TFF’ye müracaat ettik. Faizlerden kaynaklanan transfer hakkımızı istedik. Limit arttırımı için Tahkim Kurulu ‘Değerlendiriyoruz’ diyor. Tarih bile vermiyorlar. 31 Ocak'ta transfer bitiyor, ne zaman karar verecekler?” (SKOR)