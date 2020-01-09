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Türk derbisinde Pınar Karşıyaka farkı! Dokuz temsilcimiz sahaya çıktı, işte toplu sonuçlar!
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Türk derbisinde Pınar Karşıyaka farkı! Dokuz temsilcimiz sahaya çıktı, işte toplu sonuçlar!

Basketbolda dokuz temsilcimiz parkeye çıkarken Pınar Karşıyaka, Türk derbisi niteliğindeki maçta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-68 yendi ve FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda 3 maç sonunda kayıpsız liderliğini korudu.

9 Ocak 2020 00:50

Basketbolda Avrupa arenasında kadınlarda ve erkeklerde toplam 9 temsilcimiz parkeye çıktı. FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu’nda Türk derbisi yaşanırken Bahçeşehir Koleji, konuğu Pınar Karşıyaka’ya 100-68 mağlup oldu. Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan Kaf Kaf böylece 3’te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Bahçeşehir Koleji ise ikinci kez parkeden yenik ayrıldı. Kadınlar EuroCup’ta ise play-off eşleşmesinde ilk maçta konuğu CCC Polkowice’ye 75-56 kaybeden Botaş, eşleşmenin ikinci maçında deplasmanda 84-35’lik ağır skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte temsilcilerimizin toplu sonuçları:

EuroCup Top 16 E Grubu: Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia Trento

EuroCup Top 16 G Grubu: AS Monaco 73-88 Galatasaray Doğa Sigorta

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 92-83 BC Lietkabelis

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Brose Baskets Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol

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FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Bahçeşehir Koleji 68-100 Pınar Karşıyaka

Kadınlar Euroleague A Grubu: Reyer Venezia 70-61 Çukurova Basketbol

Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe 70-52 Sopron Basket

Kadınlar EuroCup Play-Off: CCC Polkowice 84-35 Botaş

Son güncelleme 00:50 | 9 Ocak 2020
basketbol EuroCup fiba avrupa kupası FIBA Şampiyonlar Ligi Kadınlar Eurocup Kadınlar Euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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