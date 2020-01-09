Türk derbisinde Pınar Karşıyaka farkı! Dokuz temsilcimiz sahaya çıktı, işte toplu sonuçlar!

Basketbolda Avrupa arenasında kadınlarda ve erkeklerde toplam 9 temsilcimiz parkeye çıktı. FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu’nda Türk derbisi yaşanırken Bahçeşehir Koleji, konuğu Pınar Karşıyaka’ya 100-68 mağlup oldu. Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan Kaf Kaf böylece 3’te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Bahçeşehir Koleji ise ikinci kez parkeden yenik ayrıldı. Kadınlar EuroCup’ta ise play-off eşleşmesinde ilk maçta konuğu CCC Polkowice’ye 75-56 kaybeden Botaş, eşleşmenin ikinci maçında deplasmanda 84-35’lik ağır skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte temsilcilerimizin toplu sonuçları:
EuroCup Top 16 E Grubu: Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia Trento
EuroCup Top 16 G Grubu: AS Monaco 73-88 Galatasaray Doğa Sigorta
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 92-83 BC Lietkabelis
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Brose Baskets Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Bahçeşehir Koleji 68-100 Pınar Karşıyaka
Kadınlar Euroleague A Grubu: Reyer Venezia 70-61 Çukurova Basketbol
Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe 70-52 Sopron Basket
Kadınlar EuroCup Play-Off: CCC Polkowice 84-35 Botaş