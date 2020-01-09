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Toni Kroos kornerden avladı, Real Madrid finale yükseldi!
İspanya La Liga

Toni Kroos kornerden avladı, Real Madrid finale yükseldi!

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın yarı final mücadelesinde Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid finale yükselirken Toni Kroos'un kornerden attığı gol maça damga vurdu.

SKOR DIŞ HABER 9 Ocak 2020 09:46

İspanya Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Valencia ile karşılaşan Real Madrid, maçı 3-1 kazanıp finale yükselirken Alman yıldız Toni Kroos’un attığı gol maçın unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Maçın 15. dakikasında korner kullanmak için topun başına geçen Alman yıldız Toni Kroos, Valencia kalecisi Jaume Domenech’in önde olduğunu görünce hiç bekletmeden topu kaleye yolladı ve müthiş bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Real Madrid’in maçtaki diğer gollerini 39’da Isco, 65’te Luka Modric kaydederken Valencia’nın tek golü ise 90+2’de Daniel Parejo’nun penaltı golünden geldi.

Real Madrid’in rakibi, Barcelona ve Atletico Madrid arasında oynanacak maçın galibi olacak.

Son güncelleme 10:12 | 9 Ocak 2020
Real Madrid Toni Kroos valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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