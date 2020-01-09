Toni Kroos kornerden avladı, Real Madrid finale yükseldi!

İspanya Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Valencia ile karşılaşan Real Madrid, maçı 3-1 kazanıp finale yükselirken Alman yıldız Toni Kroos’un attığı gol maçın unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Maçın 15. dakikasında korner kullanmak için topun başına geçen Alman yıldız Toni Kroos, Valencia kalecisi Jaume Domenech’in önde olduğunu görünce hiç bekletmeden topu kaleye yolladı ve müthiş bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Real Madrid’in maçtaki diğer gollerini 39’da Isco, 65’te Luka Modric kaydederken Valencia’nın tek golü ise 90+2’de Daniel Parejo’nun penaltı golünden geldi.

Real Madrid’in rakibi, Barcelona ve Atletico Madrid arasında oynanacak maçın galibi olacak.