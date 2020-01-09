SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP'nin ret oyuna rağmen İzmir'de cemevine ibadethane statüsü!
Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!
Süper Lig

Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin limit başvurusunun incelenmesine devam edildiğini açıkladı.

9 Ocak 2020 19:03

TFF Tahkim Kurulu resmi siteden yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ‘Takım Harcama Limitlerine’ ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.

TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI;

6. E.2020/2

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/3

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00’da Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Son güncelleme 19:09 | 9 Ocak 2020
açıklama beşiktaş Fenerbahçe harcama limiti süper lig tahkim kurulu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR