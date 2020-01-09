SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Prof. Dr. Naci Görür: Kanal İstanbul güzergahında tehdit oluşturan faylar var
Son dakika! Galatasaray Jesse Sekidika transerini KAP’a bildirdi…
Galatasaray

Son dakika! Galatasaray Jesse Sekidika transerini KAP’a bildirdi…

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini feshederek yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar Onyekuru ve saracchi'den sonra devre arasında 3. transferini gerçekleştirdi.

9 Ocak 2020 18:14

Galatasaray günlerdir konuşulan Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı… TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı formayı giyen ve Abdurrahim Albayrak ile poz veren Sekidika’nın transferi KAP’a bildirildi.

İŞTE GALATASARAY’IN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devre arasında kadrosuna Saracchi ve Henry Onyekuru’yu kiralık olarak katan Galatasaray’da üçüncü transfer Jesse Sekidika oldu. Genç futbolcu Cimbom’da 28 numaralı formayı giyecek.

88 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA’ya başvuran ve Aralık sonunda serbest kalacağına dair resmi belgeyi alan Jesse Sekidika Galatasaray’a 4,5 yıllık imza attı.

Eskişehirspor ile dikkat çeken bir performansa imza atan Sekidika 16 maçta 8 gol, 2 asistle yıldızlaştı. TFF 1. Lig’de 23 gol bulan Eskişehir’e ciddi bir hücum katkısı veren Sekidika ligin ikinci yarısında Fatih Terim’in kozlarından biri olacak. (SKOR)

Son güncelleme 18:31 | 9 Ocak 2020
abdurrahim albayrak forma galatasaray Jesse Sekidika transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR