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Son dakika Beşiktaş Futbol A.Ş’de Fikret Orman ibra edilmedi
Süper Lig

Son dakika Beşiktaş Futbol A.Ş’de Fikret Orman ibra edilmedi

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2018 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi.

9 Ocak 2020 13:09

Beşiktaş’ta eski başkan Fikret Orman, Beşiktaş Futbol A.Ş genel kurulunda ibra edilmedi. Beşiktaş Futbol A.Ş genel kurulu toplantısında görüşülen 01.06.2018 – 31.05.2019 dönemi için 305 milyon 711 bin 408 TL zarar açıklandı. Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, oy çokluğuyla ibra edilmeme kararına karşı dava açacak. Orman, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelecek gerekçeli karardan sonra Beşiktaş Dernek Kurulu’nu dava edecek.

Öte yandan söz konusu dönem içerisinde Beşiktaş Futbol A.Ş’de yönetici olan üyeler ibra edildi. Sadece Fikret Orman ibra edilmedi.

FUTBOL A.Ş’DE ÇEBİ BAŞKAN OLMAYACAK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın başkanlığını bıraktı. Olağanüstü seçimden sonra borsa şirketinin de başkanlığını yürüten Çebi, bu kez aynı koltuğu almadı. Çebi ile birlikte icra kurulu başkanı ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile ikinci başkan ve iletişimden sorumlu yönetici Adnan Dalgakıran da şirketin yeni yönetiminde yer almadı. Böylece Beşiktaş tarihinde ilk defa kulüp başkanı borsa şirketinin başkanlığını yapmamış olacak.

Son güncelleme 13:24 | 9 Ocak 2020
Ahmet Nur Çebi beşiktaş fikret orman süper lig
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