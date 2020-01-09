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Süper Lig

Ryan Babel, İstanbul’dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

9 Ocak 2020 18:36

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı. Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek. Hollandalı futbolcu, İstanbul Havalimanı’na gelerek Amsterdam’a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20’de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.

07 Ocak 2020 Ryan Babel`e Ajax talip oldu! Galatasaray`da çıktığı 20 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Ryan Babel`e Ajax talip oldu. Hollanda ekibi sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle Galatasaraylı futbolcuyu kiralamak istiyor. İlgili Haberi Oku

Fotoğraflar: DHA

Son güncelleme 18:38 | 9 Ocak 2020
galatasaray ryan babel
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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