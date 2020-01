NBA’de ortalığı karıştıran maç! Kemba Walker ilki yaşadı, sosyal medya isyan etti, bir taraftar gözaltına alındı

NBA’de dün gece Boston Celtics’in sahasında San Antonio Spurs ile karşılaştığı maç, konuk ekibin 124-119’luk galibiyetiyle tamamlandı. TD Garden’da oynanan karşılaşmada Kemba Walker, 3. çeyrekte hakeme yaptığı itiraz sonucu diskalifiye edildi. LaMarcus Aldridge ile yaşadığı bir pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirten Kemba Walker, hakeme doğru yürüyerek bir şeyler söyledi. Hakem ise iki kez teknik faul çaldığı Kemba Walker’ı oyunda attı. Kemba Walker, böylece kariyerinde ilk kez diskalifiye edilmiş oldu.

A fan was so upset after Kemba Walker got ejected that they threw their drink on to the court pic.twitter.com/u5gXgOkpWN

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 9, 2020