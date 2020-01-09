NBA’de ortalığı karıştıran maç! Kemba Walker ilki yaşadı, sosyal medya isyan etti, bir taraftar gözaltına alındı

NBA’de dün gece Boston Celtics’in sahasında San Antonio Spurs ile karşılaştığı maç, konuk ekibin 124-119’luk galibiyetiyle tamamlandı. TD Garden’da oynanan karşılaşmada Kemba Walker, 3. çeyrekte hakeme yaptığı itiraz sonucu diskalifiye edildi. LaMarcus Aldridge ile yaşadığı bir pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirten Kemba Walker, hakeme doğru yürüyerek bir şeyler söyledi. Hakem ise iki kez teknik faul çaldığı Kemba Walker’ı oyunda attı. Kemba Walker, böylece kariyerinde ilk kez diskalifiye edilmiş oldu.

A fan was so upset after Kemba Walker got ejected that they threw their drink on to the court pic.twitter.com/u5gXgOkpWN — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 9, 2020

Hakemin kararına tepki gösteren Brad Stevens da teknik faul aldı. Ortalık bir anda karışırken, birden hiç beklenmedik bir olay oldu. Hem takımının geride olmasına hem de Kemba Walker’ın oyundan atılmasına sinirlenen bir taraftar, NBA’de pek de görmeye alışkın olmadığımız bir tepki gösterdi. Elindeki içki kutusunu San Antonio Spurs yedeklerinin oturduğu alana fırlatan taraftar, bir anda ortalığın buz kesmesine neden oldu. San Antonio Spurs oyuncuları neye uğradıklarını anlayamazken, güvenlik görevlileri taraftarı hemen bularak salon dışına çıkardı. Taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi.

Oyundan atılması hakkında karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Kemba Walker “Sanırım hakem pozisyonda kendisine yaptığım itirazı biraz fazla buldu. Bu tamamen kişisel bir karar… Maçlarda karar verme yetkisi onlarda ve o da kararını verdi” şeklinde konuştu. Üç maçtır takımını yalnız bırakan Kemba Walker, böylece geri döndüğü maçı tamamlayamadan salondan ayrılmış oldu.

Kemba Walker has been ejected from game vs. Spurs pic.twitter.com/cXCXaRaiAO — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 9, 2020

“HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Boston Celtics Başantrenörü Brad Stevens, sahaya atılan içki kutusu nedeniyle San Antonio Spurs cephesinden özür diledi. Maçtan sonra San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich ile de görüştüğünü belirten Stevens “Ondan da yaşadıkları kötü olay nedeniyle özür diledim. Umarım bu taraftar bundan sonra hiçbir NBA maçına alınmaz” ifadelerini kullandı. Takımın yıldız basketbolcusu Gordon Hayward da yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söylerken “Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bir karara tepki vermenin yolu bu değil… Bunu yapmamalıyız. Taraftarlarımızı çok seviyorum ama bu çok yanlış bir tutum… Böyle olmamalı” dedi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Kemba Walker’ın atıldığı pozisyona isyan ettiler. Yıldız basketbolcunun neden atıldığını anlayamadıklarını belirten çoğu kullanıcı, hakemin verdiği kararın çok ağır olduğu fikrinde birleştiler. Kemba Walker’ın uyarı bile verilmeden iki teknik faulle atılmasının yanlış olduğunu yazan sosyal medya kullanıcıları, Boston Celtics’in mağlubiyetinde bu ağır kararın da etkili olduğu görüşünü belirttiler.

NBA’de dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Charlotte Hornets 110-112 Toronto Raptors

Indiana Pacers 108-122 Miami Heat

Orlando Magic 123-87 Washington Wizards

Atlanta Hawks 115-122 Houston Rockets

Dallas Mavericks 106-107 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 123-108 Chicago Bulls

Utah Jazz 128-104 New York Knicks

Golden State Warriors 98-107 Milwaukee Bucks