İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Simon Falette’nin maliyeti!

Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, dün İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği Simon Falette ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; 27'lik stoperin kulübü E.Frankfurt'a 250 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. Yapılan anlaşmada satın alma bedeli de bulunuyor. Bunun bedeli ise 1.5 milyon Euro. Resmi imzayı atan Falette'nin bugün Antalya'ya kampına katılacağı belirtildi.

İmza sonrasında FB TV mikrofonlarına konuşan Falette, “Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok sıkı çalışacağım ve her şeyin iyi olması için katkı veririm” ifadelerini kullandı.

S I M O N F A L E T T E. https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020

“UZUN SÜREDİR OYNAMAMASI TARAFTARI ALDATABİLİR AMA…”

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise oyuncu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kesinlikle risk faktörü barındırmayan bir transfer. Uzun süredir solak stoper arıyorduk. Hakikaten başarıya aç, oynamaya aç, bizimle beraber deyim yerindeyse şampiyonluk yolunda kavga edecek, mücadele edecek, gerek Samandıra’da, gerek soyunma odasında, gerek sahada yüreğini ortaya koyacak bir karakter bulduğumuzdan emin olabilirsiniz. Daha önce buna benzer konuşmayı bir kişi için yapmıştım o da Sadık’tı. Onun karakteri için ne dediysem aynı şeyleri Simon için söylüyorum. Uzunca bir oynamaması süredir taraftarımızı aldatabilir ama bana inanın. Sayın başkanımızla, başkan vekilimizle ve Avrupa’daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Altını çizerek söylüyorum. Oynamaya ve başarıya ve kupa kazanmaya aç potansiyeli belli bir arkadaşımızı kadromuza kattık.”

İlk 11 oyuncusu değil! Spor yazarı Fatih Demireli, Fenerbahçe`nin yeni transferi Simon Falette`yi değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

TORUNARİGHA DA SIRADA

Sarı-lacivertlilerde, bir stoper transferi daha düşünülüyor.

Hertha Berlin forması giyen Nijerya asıllı savunma oyuncusu Jordan Torunarigha için de girişimler sürüyor. Edinilen bilgilere göre Alman ekibiyle kiralama konusunda anlaşma sağlandı.

Buna rağmen 22 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye gelmeye şimdilik soğuk bakıyor. Fenerbahçe kurmayları, Nijerya asıllı Alman futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.