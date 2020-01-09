İlk 11 oyuncusu değil!

Simon Falette, Fenerbahçe'nin bir anda beliren ilgisi olmasaydı şu an Köln'ün İspanya'daki kampına katılacaktı ve ikinci yarıda Köln'ün ligde kalması için ter dökecekti.

Köln adına mantıklı bir transfer olacaktı çünkü Bundesliga ekibinin mücadeleci, hava toplarında kuvvetli bir oyuncuya ihtiyacı vardı; oyunu kuran bir stopere ihtiyacı yoktu, zaten oyunu da rakip sahada oynayan bir takım değiller.

Fenerbahçe ise ligin en çok pozisyona giren takımlarının başında geliyor, Ersun Yanal hücum futbolu oynatan bir teknik direktör, Fenerbahçe'nin DNA'sında hücum var. Oyunu rakip sahaya yıkan bir takımın stoperi Simon Falette mi? Çok emin değilim.

Teknik eksiklikleri onu bireysel hatalara iten, topla arası çok iyi olmayan bir stoper profili. Frankfurt'taki en iyi maçları Chelsea ve Benfica ile oynanan Avrupa Ligi maçlarıydı, çünkü bu maçlarda oyunu rakibe vermişlerdi.

Bunun dışında Frankfurt oyunu sürekli forse eden takım olduğu için bu sezon süre alamadı. Fenerbahçe, Falette ile en fazla bir alternatif kazandı ama ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünmüyorum.