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İddia! Merih Demiral, de Ligt’i evine gönderiyor!
İtalya Serie A

İddia! Merih Demiral, de Ligt’i evine gönderiyor!

Juventus'ta formasını Merih Demiral'a kaptıran de Ligt için ortaya ilginç bir iddiaya atıldı! Ajax'ın sezon başında servet kazandığı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

SKOR ANALİZ HABER 9 Ocak 2020 12:08

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sezon başında Ajax’tan transfer edilen Matthijs de Ligt’tan formayı almayı başardı. Lige yedekler arasında başlayan Merih, Hollandalı futbolcunun sakatlığından sonra ilk 11’e yerleşerek üst üste 5. maçına çıktı.

Portekiz’de yayın yapan A Bola gazetesinin iddiasına göre, Hollanda ekibi Ajax, De Ligt’i kadrosuna yeniden katmak istiyor. 20 yaşındaki stoperi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Ajax, Juventus’taki durumu yakından takip ediyor.

Omzundan sakat olduğu belirtilen Matthijs de Ligt, son 3 resmi maçta yedekler arasında yer aldı. Yaptığı hatalar nedeniyle “Hollandalı Phil Jones” tepkisiyle karşılaşan De Ligt’e sosyal medyadan tepkiler de olmuştu.

Juventus Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral’ın son maçlardaki performansını överken De Ligt için de bir gün dünyanın en iyi savunmacısı olacağını belirtmişti.

Öte yandan Juventus’ta sezon başında sakatlanan tecrübeli stoper Giorgio Chiellini’nin de Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Son güncelleme 12:08 | 9 Ocak 2020
İtalya Serie A juventus Matthijs de Ligt Merih Demiral
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