Herkesin gözü Solksjaer’in koltuğunda!

İngiltere Premier Lig’de topladığı 31 puanla ilk 4 sıra için mücadele eden ancak maç fazlası olmasına rağmen lider Liverpool’un 27 puan gerisinde kalan Manchester United’da Ola Gunnar Solksjaer, henüz takımı istenen düzeye getiremedi. Son olarak sahasında Manchester derbisinde City’ye 3-1 yenilen United’da Ola Gunnar Solksjaer’in koltuğu sallanmaya başladı. Mourinho’nun gönderilmesinin ardından 28 Mart 2019’da Manchester United’ın başına geçen Norveçli çalıştırıcının yaklaşık bir yıllık performansı, yönetim ve taraftarları pek de memnun etmedi.

Hakkında İngiliz basınında sürekli gönderileceği haberleri çıkan Ola Gunnar Solksjaer’in koltuğuna iki önemli talip var. Daily Mail’de yer alan habere göre Juventus’tan geçtiğimiz yaz ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Massimilano Allegri, Solksjaer’in gönderilmesinden sonra Manchester United’ın başına geçmeyi düşünüyor. Adı daha önce Arsenal ile de anılan ancak hala boşta olan tecrübeli teknik adam, iddiaya göre Solksjaer’in gönderilmesini bekliyor. İtalyan çalıştırıcının Manchester United’ın başına geçmeyi çok istediği belirtiliyor.

Allegri dışında gözü Solksjaer’in koltuğunda olan bir başka isim ise Mauricio Pochettino… 19 Kasım 2019 tarihinde Tottenham’daki görevinden gönderilen Arjantinli teknik adam da Manchester United’da menajerlik görevinin boşalmasını beklediği iddia edildi. Mauricio Pochettino’nun ismi, bir yıl önce Manchester United Mourinho ile yollarını ayırdığı dönemde de geçmiş, ancak o zaman Tottenham ile sözleşmesi olan Arjantinli, görevi Solksjaer’e kaptırmıştı. Önce geçici menajer olarak göreve gelen Solksjaer, daha sonra gösterdiği başarılı performansla 2022 yılına kadar Manchester United ile sözleşme imzalamayı başarmıştı.

Bu iki ismin varlığı, Solksjaer’in üzerindeki baskısı bir kat daha arttırıyor.