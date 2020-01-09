Gençlerbirliği’nden açıklama: Joe Hart ile görüşüyoruz 

İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliği´nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere’nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek” dedi. (DHA)