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Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao’dan olay paylaşım!
Galatasaray

Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao’dan olay paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşırken üzerindeki gömlek ise olay yarattı.

9 Ocak 2020 10:26

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, şimdi de Instagram paylaşımı ile gündeme oturdu. Sezon başında Monaco’dan transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen 33 yaşındaki forvet, ligin ilk yarısının son haftalarında yeniden sahalara döndü.

Performansı tartışma konusu olan Falcao, son olarak Instagram’dan yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Falcao’nun üzerindeki gömlek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte Falcao’nun binlerce yorum alan o fotoğrafı;

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

My partner

Falcao (@falcao)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 10:28 | 9 Ocak 2020
galatasaray radamel falcao
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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