Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao’dan olay paylaşım!

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, şimdi de Instagram paylaşımı ile gündeme oturdu. Sezon başında Monaco’dan transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen 33 yaşındaki forvet, ligin ilk yarısının son haftalarında yeniden sahalara döndü.

Performansı tartışma konusu olan Falcao, son olarak Instagram’dan yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Falcao’nun üzerindeki gömlek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte Falcao’nun binlerce yorum alan o fotoğrafı;