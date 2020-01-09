Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Twitter hesabı açtı iddialara isyan etti!

Fenerbahçe’nin, E. Frankfurt’tan Simon Falette’yi transfer etmesinin ardından hedef haline gelen Sportif Direktör Damien Comolli, hakkındaki iddialara Twitter hesabından yanıt verdi.

İddialara yanıt vermek için Twitter hesabı açtığını söyleyen Fransız yönetici, Falette’nin transferi için yetkili olan Rogon ajansı ile ticari ilişkisi bulunduğunun haberlerinin yalan olduğunu söyledi.

İşte Comolli’nin açıklamaları;

“Simon Falette’nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi.

Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır.

İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm.

Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla”

Due to recent events I have decided to open an account in order to explain my side of the story of the transfer of S.Falette. First, our President has decided to sign S.Falette on loan as he believes the player can contribute to the team. — Damien Jacques Comolli (@DamienJComolli) January 9, 2020

İşte Fenerbahçe`nin yeni transferi Simon Falette`nin maliyeti! Sarı-lacivertliler Gineli'yle 6 aylık sözleşme imzaladı. Kanarya, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 27 yaşındaki defans için E.Frankfurt'a 250 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek İlgili Haberi Oku