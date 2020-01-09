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Eskişehirspor Stadyumu kullanıma kapatıldı
TFF 1.Lig

Eskişehirspor Stadyumu kullanıma kapatıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı ve 3 yıl önce açılışı yapılan Eskişehir Stadyumu, Valilik tarafından çatısındaki problemden dolayı kullanıma kapatıldı.

9 Ocak 2020 11:32

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Sazova mahallesinde yaptırılan ve 20 Kasım 2016 tarihinde hizmete giden 32 bin 507 seyirli kapasiteli Eskişehir Stadyumu, çatı çelik aksamında tespit edilen bazı aksaklıklar sebebi ile kullanıma kapatıldı.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Eskişehir stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar olduğu tespit edilmiş olup buna ilişkin teknik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlanmasına kadar stadyumun kullanımına ara verilmiş, çalışmaların tamamlanmasına müteakip stadyum yeniden kullanıma açılacaktır” denildi. (İHA)

Son güncelleme 11:52 | 9 Ocak 2020
eskişehirspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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