SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… 2 Numara konuştu, kritik bir istihbarat verdi! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Chelsea’den ezeli rakiplere transfer çalımı! Dev teklif…
İngiltere Premier Lig

Chelsea’den ezeli rakiplere transfer çalımı! Dev teklif…

İngiltere'de Manchester United ve West Ham United'ın da ilgilendiği Gedson Fernandes için elini çabuk tutan Chelsea, yıldız futbolcu için kulübüne dudak uçuklatan bir teklifte bulundu.

SKOR DIŞ HABER 9 Ocak 2020 09:45

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Frank Lampard’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Chelsea yönetimi, ilk olarak ezeli rakipleri Manchester United ve West Ham United’ın da listesinde bulunan Benfica’nın yıldızı Gedson Fernandes için teklif sundu. Chelsea, Portekizli orta saha oyuncusu için 65 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Premier Lig’de oynamak için Benfica’dan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson Fernandes için Manchester United ve West Ham United’dan daha hızlı davranan Chelsea, transferde bir adım öne geçti. İki takıma da transfer çalımı atan Chelsea, 21 yaşındaki futbolcuya imza attırmaya çok yaklaştı. Önce Benfica’ya 18 aylık kiralama teklifi ile giden Chelsea, daha sonra Lampard’ın isteği doğrultusunda genç futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.

Benfica ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren ancak henüz resmi bir teklifte bulunmayan West Ham United’ın 40 milyon Euro’luk teklifini 15 milyon Euro arttıran Chelsea, transferde önemli bir avantaj sağladı. Fernandes’in menajeri de transfer görüşmelerini yürütmek üzere İngiltere’ye geldi. Benfica’nın hangi kulübün teklifini kabul edeceğine karar vermesinin ardından Fernandes ile kontrat görüşmelerine başlanacağı belirtildi.

Alt yapısında yetiştiği Benfica’da 59 maça çıkan Fernandes, 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Fernandes’in 120 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Son güncelleme 09:45 | 9 Ocak 2020
BENFİCA chelsea gedson fernandes manchester united West Ham United
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR