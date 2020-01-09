Chelsea’den ezeli rakiplere transfer çalımı! Dev teklif…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Frank Lampard’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Chelsea yönetimi, ilk olarak ezeli rakipleri Manchester United ve West Ham United’ın da listesinde bulunan Benfica’nın yıldızı Gedson Fernandes için teklif sundu. Chelsea, Portekizli orta saha oyuncusu için 65 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Premier Lig’de oynamak için Benfica’dan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson Fernandes için Manchester United ve West Ham United’dan daha hızlı davranan Chelsea, transferde bir adım öne geçti. İki takıma da transfer çalımı atan Chelsea, 21 yaşındaki futbolcuya imza attırmaya çok yaklaştı. Önce Benfica’ya 18 aylık kiralama teklifi ile giden Chelsea, daha sonra Lampard’ın isteği doğrultusunda genç futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.

Benfica ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren ancak henüz resmi bir teklifte bulunmayan West Ham United’ın 40 milyon Euro’luk teklifini 15 milyon Euro arttıran Chelsea, transferde önemli bir avantaj sağladı. Fernandes’in menajeri de transfer görüşmelerini yürütmek üzere İngiltere’ye geldi. Benfica’nın hangi kulübün teklifini kabul edeceğine karar vermesinin ardından Fernandes ile kontrat görüşmelerine başlanacağı belirtildi.

Alt yapısında yetiştiği Benfica’da 59 maça çıkan Fernandes, 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Fernandes’in 120 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.