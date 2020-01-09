Barcelona takım otobüsü Suudi Arabistan’da kayboldu!

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona, Atletico Madrid ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan ekip, Valencia’yı 3-1 yenerek finale yükselen Real Madrid’in rakibi olacak. Dev maç için Cidde’ye giden iki takımdan Barcelona’nın takım otobüsünün, kentte kaybolduğu öğrenildi. Otobüs şoförünün karşılaşmanın oynanacağı stadyumu karıştırması üzerine Barcelona futbolcuları, uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde ile takımın orta saha oyuncusu Sergio Busquets’in düzenleyeceği basın toplantısının saatinde gecikme yaşanması ile ortaya çıkan gelişme sonrası, otobüsü kullanan şoförün başka bir stadyuma gittiği gerçeği ortaya çıktı. Hem basın toplantısı hem de Atletico Madrid maçının son taktik antrenmanını, zeminin daha iyi olması nedeniyle Al-Ittihad Spor Kompleksi’de yapmak isteyen Barcelona takımı beklenen saatte merkeze ulaşamadı.

Yaşanan kargaşanın nedeni ise Valverde ve Busquets’in gecikmeli de olsa komplekse gelmesi ile ortaya çıktı. Takım otobüsünü kullanan şoförün, son antrenmanın yapılacağı kompleks yerine, Atletico Madrid maçının oynanacağı Kral Abdullah Stadı’na gittiği öğrenildi. Daha sonra yoğun trafikte yaklaşık 40 km daha yol yapmak zorunda kalan Barcelona futbolcuları ve teknik ekibi, uzun bir rötardan sonra komplekse ulaştı.

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“ŞEHRİ DAHA İYİ TANIMIŞ OLDUK”

Barcelona takımı, gecikmeli olarak geldiği Al-Ittihad Spor Kompleksi’nde son antrenmanını yaptıktan sonra basın toplantısını yapmak zorunda kaldı. Oldukça gecikmeli başlayan basın toplantısında konuşan Valverde “Şehri daha iyi tanımış olduk. Küçük bir aksilik yaşandı. Durumu oraya varınca fark ettik. Hemen buraya gelmeye çalıştık ama bu kez de trafiğe takıldık” dedi.

İspanya Süper Kupası’nın Suudi Arabistan’da oynanması hakkında çekincelerini de anlatan Valverde “Daha önce alışık olduğumuzdan değişik bir format… Tek maçta finale kalacağız. Bunun telafisi yok… Bu nedenle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Daha önceki formatta yenildiğiniz maçı telafi edebiliyordunuz. Eğer bana soracak olursanız ben eski formatı tercih ederim. Süper Kupa formatında değişikliğe gidildi. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.