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Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga

Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası'nda zorlu yarı final maçında Barcelona ve Atletico Madrid karşılaşıyor. Barcelona Atletico Madrid maçı bu akşam heyecanla beklenirken maalesef Türkiye'deki taraftlarlar için maçı canlı olarak yayınlayacak kanal bulunmuyor...

9 Ocak 2020 08:58

Barcelona Atletico Madird bu akşam İspanya Süper Kupası’nda karşılaşacak. Bu akşam mücadelede kazanan finalde Valencia’yı deviren Real Madrid’in rakibi olacak.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

King Abdullah Sports City’de oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Jose Gonzalez Gonzalez’in düdük çalacağı mücadelenin Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI NEDEN SUUDİ ARABİSTAN’DA?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon Euro ödeyecek.

Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin Euro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon Euro, kazanan kulübe ise 2 milyon Euro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.

Son güncelleme 08:59 | 9 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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