Atlanta Hawks yıldızı Trae Young’dan alkışlanacak hareket! Halkın 1 milyon dolarlık borcunu sildi

NBA’de Atlanta Hawks’ın 21 yaşındaki yıldızı Trae Young, alkışlanacak bir harekete imza attı. Atlanta kentinde sağlık sigortası primlerini ödeyemeyen halka büyük bir iyilik yapan Trae Young, 1 milyon dolara yakın bir borcu sildi. Kentte yaşayan yoksul halkın sağlık hizmetini sağlayacak olan hareket sonrası Trae Young’a övgü yağarken, Senatör Bernie Sanders, böyle bir sorumluluğun gencecik bir çocuğun omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Trae Young ise “Atlanta halkı beni ilk geldiğim günden bu yana sevgi ile kucakladı. Bu topluma bana gösterdikleri sevgi karşılığında bir şeyler vermek benim için çok önemli… Umarım bu ailelerin, yeni yılda sağlık sigortası primi problemlerinin çözümüyle biraz olsun rahatlamalarını sağlamışımdır” dedi. Trae Young, kurduğu vakıf aracılığıyla topladığı 1 milyon doların tamamını sağlık sigortası primini ödeyemeyen ailelerin borçlarını silmek için harcadı.

Kendisinin de 10 bin dolar bağışta bulunduğu vakıfta toplam 1 milyon 59 bin 186 dolar birikti. Bu paranın tamamını Atlanta halkının iyiliği için harcayan Trae Young, gönülleri fethetti.

Senatör Bernie Sanders, Trae Young’ın yaptığı hareketin övgüyü hak ettiğini ancak bunun onun sorumluluğu olmadığını söyledi. Sanders, ABD’de geçmişe yönelik tüm sağlık borçlarının silinmesi gerektiğine vurgu yaptı.