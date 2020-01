Yine Salah yine kriz!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile Mısır Futbol Federasyonu’nun arası yine açıldı. Daha önce Mısır Futbol Federasyonu ile birçok sıkıntı yaşayan Mohamed Salah, bir kez daha krize neden oldu. Ülkesinde düzenlenen ve takım arkadaşı Saido Mane’nin kazandığı ‘Afrika’da Yılın Futbolcusu’ ödül törenine katılmayan Mohamed Salah, yaptığı paylaşımla da Mısır Futbol Federasyonu ile alay etti.

Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen törene katılmak yerine Liverpool’un Tottenham ile oynayacağı maçın antrenmanlarına devam eden Mohamed Salah’ın, ödülü Saido Mane’ye kaptırdığı için törene gitmediği iddia edildi. Salah, törene neden katılmadığını açılamazken, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ‘Afrika’da Yılın Federasyonu’ ödülünü kazanan Mısır Futbol Federasyonu ile dalga geçti.

Kızı Makka’nın gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Salah ‘Ve yılın federasyonu ödülü…’ (And the award for best federation goes to…) yazarak ödülün ülkesinin futbol federasyonuna verilmesini alaya aldı. Mısır Futbol Federasyonu, henüz Salah’ın bu paylaşımına cevap vermedi.

İLK KRİZ DEĞİL

Salah ile Mısır Futbol Federasyonu arasında daha önce de gerilim yaşanmıştı. Salah, 2018 Dünya Kupası öncesi milli takım kampının amatörce olduğunu söyleyerek Mısır Futbol Federasyonu’nu eleştirmişti. Bu eleştiri, turnuva öncesi krize neden olmuştu.

Salah’ın Çeçen lider Ramzan Kadyrov ile fotoğraf çektirmesi de Mısır Futbol Federasyonu tarafından sert bir şekilde tepki almıştı. Salah daha sonra bu fotoğrafı çektirmeye zorlandığını, kendisinin de insan hakları konusunda sabıkalı olan biriyle görünmekten hoşnut olmadığını açıklamıştı. Salah ile Mısır Futbol Federasyonu arasındaki bir başka kriz ise sponsor anlaşmaları nedeniyle gerçekleşmişti. Mısır Milli Takımı uçağında fotoğrafını gören Salah, futbol federasyonunun, reklam hakları nedeniyle sıkıntı yaşayacağını söylemişti.

MANE İLK KEZ KAZANDI

Daha önce iki yıl üst üste Mohamed Salah’ın kazandığı ‘Afrika’da Yılın Futbolcusu’ ödülüne ilk kez Mane layık görüldü. Afrika Futbol Konfederasyonu’na (CAF) üye ülkelerin teknik direktörleri ve federasyon yetkilileri tarafından yapılan oylama sonucu Mane, Salah ve Mahrez’i geride bırakarak ödülü kazanan isim oldu.

Mane, ilk kez 1992’de verilen ödülü kazanan 18. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4’er kezle en fazla Kamerunlu Samuel Eto’o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure elde etti.