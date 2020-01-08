Valencia Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam Valencia Real Madrid karşılaşması İspanya Süper Kupası’na heyecan katacak. Yarı finalde Valencia Real Madrid karşı karşıya gelecek. Çarşamba ise Barcelona ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. İki takımda da eksikler dikkat çekiyor…

VALENCİA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Valencia maçı saat 22:00’da başlayacak ancak Türkiye’de herhangi bir kanal üzerinden canlı yayınlanmayacak. Valencia’da Gonçalo Guedes ay sonuna kadar yok. Manu Vallejo ile Lee Kangin de Valencia'nın diğer eksikleri.