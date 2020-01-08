SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İran’dan flaş açıklama: 80 ABD’li terörist öldü
Valencia Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga

Valencia Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası'nda bugün iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak ve heyecan doruğa çıkacak. Valencia ile Real Madrid bu akşam İspanya Süper Kupası yarı finali için karşı karşıya gelecek. İşte merak edilen Valencia Real Madrid maçına dair ayrıntılar...

8 Ocak 2020 10:07

Bu akşam Valencia Real Madrid karşılaşması İspanya Süper Kupası’na heyecan katacak. Yarı finalde Valencia Real Madrid karşı karşıya gelecek. Çarşamba ise Barcelona ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. İki takımda da eksikler dikkat çekiyor…

VALENCİA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Valencia maçı saat 22:00’da başlayacak ancak Türkiye’de herhangi bir kanal üzerinden canlı yayınlanmayacak. Valencia’da Gonçalo Guedes ay sonuna kadar yok. Manu Vallejo ile Lee Kangin de Valencia'nın diğer eksikleri.

Son güncelleme 10:08 | 8 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR