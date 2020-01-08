Tamer Tuna: Herkesin hedefi Antalyaspor’un lige devam etmesi

İkinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi´nde sürdüren Antalyaspor´da çalışmalar sürüyor. Konakladıkları otelin sahasında antrenmanlarını yapan Antalyaspor´da teknik direktör Tamer Tuna, açıklamalarda bulundu. İçinde bulundukları durumu bildiklerini ifade eden Tamer Tuna, ”Bunu artık tekrar etmeye gerek yok ama takımın içeriğini, niteliğini, neler yapmışız bunu değerlendirmek istiyoruz. Kamp aşamasında da ilk başladığımız günden itibaren takımımızın içinde bulunduğu durumu, oyuncularımızın yaşadığı moral kaybını ve neler yaşayabileceğimizi analiz ederek geçiriyoruz. Hem görüşmelerimizde hem kendi çalışmalarımızda bunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz bu pozisyon beklenmedik ve olmamız gereken bir pozisyon. Bunu değiştirmek hepimizin elinde. Bunun takım bütünlüğünden geçtiğini biliyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde ve de iyi kadroya sahibiz. Aramıza katılacak iyi oyuncularla birlikte de üzerine koyarak ligde mayıs ayı ortalarından itibaren artık seneye de Süper Lig´de devam edecek bir Antalyaspor olacak” şeklinde konuştu.

“TRANSFER İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALAR VAR”

Tamer Tuna, takıma yapılacak takviyeler ile ilgili olarak ise ”Kudryashov’u biliyoruz zaten. Onun dışında görüştüğümüz oyuncular var. Eksik veya tamamlanması gereken mevkilerimizle ilgili ciddi çalışmalar var. Birebir görüşmeler ve direkt oyuncularla temaslar da var. Tabii biraz aman alacak gibi çünkü devre arası transferi oldukça zordur biz de net ve doğru kararlar almak istiyoruz. Ama transfer yapmakta kararlıyız bu bir gerçek ama kimlerin katılacağı ile ilgili çok uzun zaman demeyeyim kupa maçları, lig maçları 2 hafta sonra başlıyor. Bu zamana kadar olan periyotta da umarım ki bu transferleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

”HER ŞEYİN TAMAMEN FARKINDAYIZ”

Takım içinde bütünleşmenin eksik olduğunun farkında olduklarını ve bunu sağlamanın yollarını bildiklerini kaydeden Tamer Tuna, ”Sonuç almak farklı bir şey sonuçları almak için tabii bu transferlerle tamamlamak istiyoruz. Ama eksiklerin tüm analizlerimizdeki takım ile ilgili yani kaleden başlayarak forvete kadar, rakiplerin aldıkları pozisyonlardan ortaya koyduğumuz disiplinlere kadar her şeyin tamamen farkındayız. Bunu oyuncularımız da biliyor çünkü bu süreci tamamen ona ayırdık. Çalışmaların içeriği de bunlarla geçiyor. Ve de oyuncularımız da neden bunların olmadığını üst sıralarda ve iyi puanlar toplayamadığımızın farkında” şeklinde konuştu.

”LİGİN İKİNCİ YARISINDA DAHA ÜST SEVİYELERDE OYNAYACAĞIZ”

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçları, ZTK ve lig maçları hakkında, ”Yarın Erzurumspor ile bir hazırlık maçı yapacağız. Sonra Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Tabii ki o maçlardaki hazırlıklar, o süreç, oyuncularımızla ilgili hem o bütünlüğün hem de geri dönüşle alakalı bize vereceği iyi yönleri hakkında fikir sahibi yapabilir. Ama lig başka, gerçekten farklı. Ben de bu tür tecrübeleri yaşadım teknik adamlığım boyunca. Son haftalara kadar süren, hiçbir zaman düşmemeniz gereken oyunun, ruhen, zihinsel olarak düşmemeniz gereken bir lig oynuyoruz. Bu ligi de iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı bence Antalyaspor´un ilk yarı yapmadığı ya da az yaptığı birçok olayı daha üst seviyeye çekeceği bir lig oynayacağız” dedi.

”HERKESİN HEDEFİ SEZON BİTTİĞİNDE BU LİGDE DEVAM EDEN BİR ANTALYASPOR OLMASI”

İlk yarıdaki veriler sonunda bu sene ligde kalma yönünde hedefler olduğunu dile getiren Tamer Tuna şöyle konuştu: ”Herkesin hedefi sezon bittiğinde bu ligde devam eden bir Antalyaspor olması. Biz de bunu gerçekleştirmek için buradayız. Düşme adayı bir takım görüntüsünden artık düşmemiş olan bir takım olmak istiyoruz.”