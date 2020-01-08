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Süper Lig ikinci yarısı ne zaman başlıyor? Süper Lig ikinci yarı fikstürü…
Süper Lig

Süper Lig ikinci yarısı ne zaman başlıyor? Süper Lig ikinci yarı fikstürü…

Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayacak sorusu taraftarların araştırdığı konular arasında. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu ikinci yarısının başlayacağı tarih Süper Lig fikstüründe yer alıyor. İşte Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasının fikstürü…

8 Ocak 2020 08:40

Süper Lig’de ara tatil nedeniyle maçlar oynanmıyor ve ikinci devre ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor.   Süper Lig’de ikinci devrenin başlayacağı tarih ve transfer sezonunun biteceği tarih ise 17 Ocak Cuma günü.  Süper Lig’in ikinci yarısı Ankaragücü Konyaspor maçıyla başlayacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Süper Lig'de ara tatil ne zaman bitiyor? Süper Lig ikinci yarı ilk hafta fikstürü… 18. hafta

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

 

Son güncelleme 08:40 | 8 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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