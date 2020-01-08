Süper Lig ikinci yarısı ne zaman başlıyor? Süper Lig ikinci yarı fikstürü…

Süper Lig’de ara tatil nedeniyle maçlar oynanmıyor ve ikinci devre ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor. Süper Lig’de ikinci devrenin başlayacağı tarih ve transfer sezonunun biteceği tarih ise 17 Ocak Cuma günü. Süper Lig’in ikinci yarısı Ankaragücü Konyaspor maçıyla başlayacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

18. hafta

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)