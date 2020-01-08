SON DAKİKA | Galatasaray’da Denetleme Kurulu’nun tedbiri kaldırıldı

SÖZCÜ SKOR ÖZEL | 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı.

Ancak bugün verilen mahkeme kararıyla Denetleme Kurulu’nun ve yönetici Okan Böke’nin tedbirleri kaldırıldı.

Davaya itiraz eden Kulüp üyeleri Prof.Dr Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın avukatı Avukat Kıraç Aras şöyle konuştu: “Denetim kurulunun acmis oldugu ibrasizlik cikan genel kurulun iptali davasinda istinaf mahkemesince koyulan tüm tedbirler kesin karar ile kaldırılmıştır. Ayrıca söz konusu dava da taraf olan Fahri Okan Böke’ye iliskin tedbirler de kaldirilmistir. Bu şu anlama geliyor, denetim kurulu su an icin ibrasiz dolayisiyla tüzük gereğince dernek organlarından birinin yokluğu halinde seçime gidilmesi şarttır. Denetim Kurulu ibrasiz oldugu icin organ yoklugu mevcuttur. Yonetim kurulu secim karari almak zorunda. Yedek uyelerle takviye yoluna gidilemez.”